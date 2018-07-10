Павлодар утопает в мусоре

В отделе ЖКХ конфликт отрицают и уверяют: произошла небольшая заминка.

Если не вывозить мусор, всего за неделю обычный двор превратится в свалку. Это сейчас происходит в Павлодаре, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Уже вторую неделю люди жалуются на зловоние от переполненных мусорных баков. Коммунальщики при этом говорят, что работу свою делают исправно.

Уборкой и вывозом бытового мусора в Павлодаре занимается автобаза спецмашин. Обычно бригады выезжают на маршруты рано утром. Но, видимо, отлаженная система дала сбой. Горожане предполагают, что причина тому – бунт, который могла негласно объявить обслуживающая компания. Уже третий год ее руководство требует повысить тариф вдвое, ссылаясь на возросшие объемы отходов. По данным коммунальщиков, житель Павлодара производит мусора в два раза больше, чем платит за него. В отделе ЖКХ конфликт отрицают и уверяют: произошла небольшая заминка.

– Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, в летнее время мусор не более суток должен находиться. Ежедневно всё это должно вывозиться. Почему такая заминка произошла, мы на данный момент выясняем. Письма направлены в местную полицейскую службу для дальнейших разбирательств, - сказал представитель отдела ЖКХ г. Павлодар Арман Кайруллинов.

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