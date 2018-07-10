Сегодня в Казахстане местами пройдут дожди

В Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется местами очень сильная жара.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 июля, передает zakon.kz.

Как отметили синоптики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике местами пройдут дожди с грозами, днем возможен град, на юге ночью и утром шквал, лишь на западе, юго-западе, и на восточной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром местами туман.

Также в сообщении говорится, что в Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, ночью и утром местами туман. В Акмолинской области днем местами возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Кызылординской области ночью и утром шквал, утром и днем местами ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем возможен град. Днем в Жамбылской области местами ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской областях на большей части, местами в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 9-10 июля в Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется местами очень сильная жара 42°С. Днем 9-10 июля в Алматинской области ожидается местами очень сильная жара 41°С. Днем 9-10 июля в Жамбылской области ожидается местами очень сильная жара 43°С. Вероятность шторма 90-95 %

Прогноз погоды в Алматы, днем 34°, ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 28°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 10 июля.

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