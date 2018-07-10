Китаянка облила портрет Си Цзиньпина чернилами 

В конце июня сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о Си Цзиньпине, прозвучавшей в эфире.

В Китае пропала местная жительница, облившая чернилами изображение председателя КНР Си Цзиньпина, передает Lenta.ru.

Как сообщает ABC News, девушка по имени Дун Яоцюн (Dong Yaoqiong) выражала протест против тотального контроля. Ролик, снятый в Шанхае, был выложен в Twitter.

"Я выступаю против Си Цзиньпина и его авторитарной диктатуры", — говорит девушка на видео.

Она также высказывает недовольство Коммунистической партией Китая, после чего выплескивает черные чернила на постер.

Позднее она опубликовала на своей странице фото, сделанное через дверной глазок. На нем видно полицейских.

"Я не совершала преступления", — указала Дун Яоцюн.

Она добавила, что выйдет к стражам порядка, после чего пропала.

Как отмечается, аккаунт девушки в Twitter удалили, однако видео и фото успели разойтись по сети. Некоторые юзеры утверждают, что девушку арестовали и увезли на допрос в Пекин.

Inkstone пишет, что девушка — сотрудница одного из агентств недвижимости. Издание отмечает, что ее акцию начали повторять и другие китайцы, вероятно, живущие за границей.

В конце июня сообщалось, что сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о Си Цзиньпине, прозвучавшей в эфире. Ведущий юмористического шоу Last Week Tonight Джон Оливер назвал председателя КНР «жутким дядей, который держит в своем подвале 800 тысяч человек». Он также высмеял его схожесть с мультипликационным персонажем Винни Пухом, изображение которого также подвержено цензуре в китайском сегменте интернета.

В Китае нельзя пользоваться Google, YouTube и такими соцсетями, как Twitter, Facebook, Snapchat и Instagram. Цензуре в интернете подвергаются целый ряд слов, фраз и изображений. В феврале в Weibo запретили использовать латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг.

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