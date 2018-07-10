Половина сотрудников Генпрокуратуры находилась на больничном

Потенциал Академии полностью не раскрыт - ректор.

За три года текучка кадров в Академии генеральной прокуратуры составила 60%, рассказал ректор Академии правоохранительных органов Ергали Мерзадинов, передает zakon.kz.

Он отметил, что хромает трудовая дисциплина.

"Каждый второй сотрудник находился на больничном. Причем некоторые по несколько раз. Есть сотрудники, которые в течение года 8-10 раз были на больничном, и это стало нормой в деятельности Академии. Установилась практика откомандирования в центральный аппарат, отдельные сотрудники используются на постоянной основе. Есть сотрудник, который принят в Академию, но за время существования Академии, в течение 3 лет он не знал, где открываются двери учреждения", - добавил ректор.

Широкую практику получил принцип отправления в Академию штрафников или невостребованных сотрудников. По словам спикера, образовательное учреждение не должно быть «остойником».

По словам Мерзадинова, решение всех эти проблем требует кропотливого изучения, поэтому нужно улучить работу по вопросу подбора кадров.

"В целом, полагаю, что потенциал Академии полностью не раскрыт. За 25 лет по программе «Болашак» было обучено 47 сотрудников, в основном по специальностям в областях гражданского и международного права, которые недостаточно востребованы в правоохранительных органах, этот процесс должен быть упорядочен. Мы предлагаем отбирать специальности, которые реально нужны правоохранительным органам. Сотрудников на обучение должны отбирать уполномоченные органы и Академия и направлять исключительно по профилю работы.

Предлагается вместо двухгодичного обучения трудовая стажировка, причем первые два месяца сотрудники должны обучатся в условиях Академии с приглашением зарубежных тренеров к нам. После чего болашаковец пройдет стажировку за рубежом в течение 4 месяцев. Это позволит сэкономить бюджет, кроме того, с участием зарубежных экспертов мы будем иметь возможность простажировать наш преподавательский состав", - рассказал он.

Ректор добавил, что Академии необходимо улучшить материально-технической обеспечение, которое еще далеко от современных стандартов.

"Несмотря на это, нами проводится внедрение IT технологий. Уже заработал образовательный портал Е-Академия, в разработке портал Е-наука, где будет сконцентрирована вся информация о научной и исследовательской деятельности в правоохранительной сфере. Для развития этих направлений в первую очередь потребуется дополнительного финансирование", - заключил ректор.

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