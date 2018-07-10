О военных трофеях из СССР рассказали в США

США со своими союзниками регулярно исследовали советские и российские вооружения.

Не только СССР и Россия захватывали и изучали образцы западного оружия, но и США со своими союзниками регулярно исследовали советские и российские вооружения, сообщает Lenta.ru.

Американское издание The National Interest отмечает, что в 1951 году британско-американской команде удалось восстановить разбившийся советский реактивный истребитель МиГ-15. Журнал отмечает, что раскрытию советских военных секретов значительно помогли летчики-перебежчики. Самым примечательным случаем TNI называет перелет Виктора Беленко из СССР в Японию на перехватчике МиГ-25П, состоявшийся в 1976 году.

Издание пишет, что такие образцы советской военной техники, как танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты и противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения "Малютка", западные военные получили из рук израильских.

"Основное правило войны таково: если вы используете свое оружие в бою, ваши враги получат его в свои руки", — заключает издание.

В апреле 2018 года сирийская сторона передала российской фрагменты западного оружия, в частности, от двух неразорвавшихся крылатых ракет Tomahawk. Элементы оружия были показаны на специальном брифинге Минобороны. Тогда же российские военные заявили, что элементы ракет изучат, а результаты работы будут использовать для совершенствования российских образцов вооружения.

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