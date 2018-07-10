Пойманная на плагиате министр юстиции Чехии ушла в отставку

Эксперты указали, что Мала заимствовала целые пассажи из чужих работ, выдавая за свои, при защите диплома сначала в университете имени Менделя в Брно, а затем в Панъевропейском университете в Братиславе.

Проработавшая во главе Минюста Чехии Татьяна Мала всего 12 дней покинула пост на фоне скандала с плагиатом в дипломных работах. Ее отставки требовали несколько сотен ученых, юристов и политиков, сообщает mk.ru.

Эксперты указали, что Мала заимствовала целые пассажи из чужих работ, выдавая за свои, при защите диплома сначала в университете имени Менделя в Брно, а затем в Панъевропейском университете в Братиславе.

Мала заявила, что не считает себя виновной, обвинив СМИ в организованной кампании против нее. Она пояснила, что уходит, чтобы успокоить ситуацию вокруг нового правительства. Ее однопартийцы тоже считают Малу невиновной, но также говорят об уместности отставки в сложившейся ситуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!