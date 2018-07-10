Продовольственные товары для богатых дорожают быстрее - исследование

В первом полугодии цены на еду, напитки и табак для самых бедных казахстанцев выросли за год на 4%, для самых состоятельных - на 7%.

По итогам января-июня 2018 товары и услуги подорожали для казахстанцев в среднем на 6,4% в сравнении с I полугодием 2017 года. Для сравнения, цены первых 6 месяцев прошлого года обгоняли 2016 на 7,7%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Так, продовольственные товары за I полугодие подорожали год к году на 5,2% (против 9,6% в аналогичном периоде годом ранее), непродовольственные - на 8,5% (против 8,3% год назад), платные услуги - на 5,8% (против 4,8% годом ранее).

При этом отмечается, что для населения с различным уровнем доходов товары и услуги дорожали по-разному. Так, для 10% наименее состоятельных казахстанцев по итогам I полугодия рост цен на товары и услуги составил 5,4% год к году, при этом продтовары поднялись в цене всего на 3,9%, непродовольственные - на 8,5%, услуги - на 6,2%.

В то же время, для наиболее состоятельных жителей РК уровень инфляции по итогам I полугодия составляет сразу 7%, причем именно за счет продовольственных товаров, которые подорожали за год на 7%.

Непродовольственные товары выросли в цене не так ощутимо, как для менее богатого населения - на 8,3%, платные услуги тоже - всего на 5,3%.

Примечательно, что после кризисного 2016, когда годовой рост потребительских цен составлял критические 12,7% (а для непродовольственных товаров - сразу 22,4%), уровень инфляции планомерно снижается. Так, уже в 2017 году рост потребительских цен составлял уже 7,4%, что вписывалось в коридор, заданный Нацбанком - 6-8%.

По ожиданиям регулятора ожидает, до конца текущего года уровень инфляции останется в рамках целевого коридора в 5-7%, с последующим плавным вхождением в новый коридор 4-6% в 2019 году, и снижением ниже 4% до конца 2020 года.

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