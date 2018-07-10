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Доллар слегка «похудел» на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,14 тенге за доллар.

Фото : express-k.kz10 июля 2018, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,14 тенге за доллар (-0,34 тенге), объем торгов – 43 250 тыс. долларов (+17 300 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4880 тенге за рубль, предложение – 5,4980 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,9400 тенге за юань (+0,1625 тенге), объем торгов – 250 тыс. юаней (-150 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 343,3-345 тенге, евро - 403,1-405,5 тенге, рос.рубля - 5,48-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


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