Доллар слегка «похудел» на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,14 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,14 тенге за доллар (-0,34 тенге), объем торгов – 43 250 тыс. долларов (+17 300 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4880 тенге за рубль, предложение – 5,4980 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,9400 тенге за юань (+0,1625 тенге), объем торгов – 250 тыс. юаней (-150 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 343,3-345 тенге, евро - 403,1-405,5 тенге, рос.рубля - 5,48-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

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