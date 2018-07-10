Полицейским докупят более 4 тысяч планшетов

До конца года к электронному ведению дел планирует подключиться антикоррупционная служба.

В Казахстане планируется закупить более 4 тысяч планшетов для полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня планшетами в стране оснащены 925 дорожных полицейских, местными исполнительными органами планируется докупить еще более 4 тысяч комплектов», - сказал на коллегии председатель комитета по правовой статистике Кайрат Жакипбаев.

По его словам, уровень технической оснащенности следственных органов на сегодня составляет лишь 24 %.

«Комитет продолжает совершенствовать и развивать систему по ходу ее эксплуатации. Запланированы следующие мероприятия: завершаем опытную эксплуатацию по многоэпизодным делам, внедряем функционал следственно-оперативной группы, интеллектуальные полномочия следователя, оффлайн-приложения, продолжаем изучать международный опыт для внедрения дополнительных элементов цифровизации в уголовном процессе», - добавил он.

К. Жакипбаев отметил, что в настоящее время в электронном формате дела расследует МВД и Служба экономических расследований, а до конца года к электронному ведению дел планирует подключиться антикоррупционная служба.

«В феврале мы подключили в Астане видеосистему «Сергек», в мае - «комплексный дозор», который используется для контроля за соблюдением правил дорожного движения и платных парковок. Уже составлено более 11 тысяч электронных предписаний. Совместно с акиматами и МВД прорабатываем вопросы интегрирования других типов камер и программного обеспечения. Всего в стране имеется 16 таких разновидностей. Мы упростили процедуру оплаты штрафов, теперь каждый нарушитель вправе добровольно оплатить сокращенный штраф на месте с использованием банковской карточки. Для этого интегрировали систему с 9 банками», - напомнил также глава комитета по правовой статистике.

С начала года в электронном формате расследуется свыше 4 тысячи уголовных и 160 тысяч административных дел.

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