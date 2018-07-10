Стало известно, кто вымогал деньги у туристов возле БАО

Территория озера принадлежит частным лицам, и парк не имеет к этому отношения.

Случай с вымогательством у иностранных туристов на Большом Алматинском озере прокомментировали корреспонденту МИА «Казинформ» в национальном Иле-Алатауском парке.

«В соответствии с постановлением Правительства РК от 29 декабря 2017 года БАО является водохозяйственным сооружением, имеющим особое стратегическое значение. При различных административных нарушениях в парке его сотрудники обязаны заполнять протокол. При согласии с нарушением гражданин подписывает документ. А после, в соответствии с административным кодексом РК, оплачивает штраф. В основном, люди платят через банк. В случае наличной оплаты обязательно выдается фискальный чек», - сказал эксперт по туризму и пресс-секретарь Иле-Алатауского нацпарка Дулат Абенов.

По поводу инцидента на БАО с иностранцами, заплатившими штраф в размере 100 долларов за спуск на озеро, представители Иле-Алатауского парка отмечают, что территория озера принадлежит частным лицам, и парк не имеет к этому отношение.

«Касательно случая с иностранными гражданами и факта передачи денежных средств, рекомендуем обратиться в Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Потому что тут присутствуют признаки коррупции. С 1982 года водохранилище БАО находится в частной собственности АО «Алматинские электрические станции». Получается, дамбой и прибрежными зонами владеет частная компания, а водохранилище (вода) принадлежит государству. Согласно постановлению Правительство РК № 876 от 28 августа 2013 года БАО является объектом, уязвимым в террористическом отношении. И для предупреждения террористической деятельности АО «АлЭС» заключило договор с управлением специализированной службы охраны Алматы МВД РК. Поэтому в настоящее время территорию озера охраняет МВД РК. Они должны знать, за какие нарушения налагать штрафы, и каким образом фиксировать действия нарушителей», - добавил Д. Абенов.

БАО находится на территории приграничной зоны, поэтому здесь работают и сотрудники пограничной службы КНБ РК.

3 июля владелец одного из алматинских хостелов Шакир Исламбакиев на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что двух иностранных туристов из США и Малайзии оштрафовали за нарушение пограничной зоны на Большом алматинском озере (БАО). В тексте говорится, что «люди в форме подошли к туристам, отобрали паспорта и требовали по 100 долларов с каждого за то, что те находились слишком близко к озеру. После того как туристы заплатили 44 тысячи тенге, им вернули документы.

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