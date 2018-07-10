Кожамжаров поставил ряд задач новому военному прокурору

Прокурору необходимо решить задачи по недопущению хищений при закупе военного имущества.

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров поставил ряд задач перед недавно избранным на должность главного военного прокурора Дастаном Сартаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, главному военному прокурору необходимо решить задачи по недопущению хищений при закупе военного имущества, пресечению фактов неуставных отношений и чистоте собственных рядов. Генеральный прокурор подчеркнул на коллегии, что данное направление является стратегически важным, поскольку от «состояния законности зависят военная безопасность и обороноспособность государства».

В пресс-службе ведомства сообщили, что после ряда прокурорских проверок в вооруженных силах РК снижена преступность на 28%, а гибель военнослужащих - на 24%. По актам надзора восстановлены социальные права 7 тысяч военнослужащих на получение компенсаций, жилья и коммунального обеспечения.

Как сообщалось ранее, в июле этого года приказом генерального прокурора государственный советник юстиции третьего класса Дастан Сартаев назначен на должность Главного военного прокурора.

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