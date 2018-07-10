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Кожамжаров поставил ряд задач новому военному прокурору

Прокурору необходимо решить задачи по недопущению хищений при закупе военного имущества.

Фото : inform.kz/ru10 июля 2018, 11:55

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров поставил ряд задач перед недавно избранным на должность главного военного прокурора Дастаном Сартаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, главному военному прокурору необходимо решить задачи по недопущению хищений при закупе военного имущества, пресечению фактов неуставных отношений и чистоте собственных рядов. Генеральный прокурор подчеркнул на коллегии, что данное направление является стратегически важным, поскольку от «состояния законности зависят военная безопасность и обороноспособность государства».

В пресс-службе ведомства сообщили, что после ряда прокурорских проверок в вооруженных силах РК снижена преступность на 28%, а гибель военнослужащих - на 24%. По актам надзора восстановлены социальные права 7 тысяч военнослужащих на получение компенсаций, жилья и коммунального обеспечения.

Как сообщалось ранее, в июле этого года приказом генерального прокурора государственный советник юстиции третьего класса Дастан Сартаев назначен на должность Главного военного прокурора.


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