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Сексуальная поза загорающей астанчанки смутила казахстанцев

Пользователи соцсетей принялись бурно обсуждать позу для загара казахстанки.

Фото : instagram10 июля 2018, 12:04

Жительница Астаны решила позагорать в необычной позе, закинув ноги на плечи. Фотография с отдыхающей девушкой быстро облетела социальные сети, вызвав волну обсуждений, сообщает Zakon.kz.

Фото девушки опубликовала в instagram eto_astana_detka. После увиденного, пользователи в основном стал осуждать девушку, отметив, что ее поза была слишком "похабной".

"Мужчины, что с вами? Не понимаю тех, кто это поддерживает. Там же дети!", - например, написала пользовательница под ником "darinkaapelsinka".

Астанчанка красиво загорает.. @goxa_kroxa

Публикация от АСТАНА Astana (@eto_astana_detka) 9 Июл 2018 в 1:19 PDT

"Честно, не вижу нечего хорошего! Конечно, круто - фигура, растяжка и тд, но надо же понимать, что вокруг люди. Это не прилично!", - написал "_astana_kz".

Некоторые из подписчиков заявили о нарушении общественного порядка. Но все так плохо, нашлись и те, кому фотография и сама девушка понравились. В основном мужчины, например, заявили о желании подписаться на страницу девушки в соцсетях.


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