В Шымкенте четверо жителей подозреваются в вымогательстве 15 тысяч долларов

Как выяснилось, жителя Шымкента сначала вывезли за город и избили, затем начали требовать деньги.

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, передает Zakon.kz. Четверо подозреваемых обвиняются в том, что требовали с молодого человека 15 тысяч долларов.

Как пояснил пострадавший, его сначала вывезли за город, избили, после чего потребовали деньги. Молодому человеку даже установили срок возврата - в течение одного дня.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Каратауского ОП УВД г. Шымкент задержали четырех жителейШымкента в возрасте 30-40 лет. В ходе следствия установлено, что с целью легкой наживы, подозреваемые вывезли потерпевшего за город, где избили и потребовали у него в течение дня принести им 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении ДВД города.

Подозреваемых водворили в ИВС. Задержанные уже дали признательные показаения.

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