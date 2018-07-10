Сагинтаев принял участие в церемонии инаугурации президента Турции

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы.

По поручению главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

"В церемонии вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие главы 22 государств, 28 премьер-министров и спикеров парламентов, а также 6 генеральных секретарей международных организаций", - говорится в сообщении.

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган по итогам подсчета 100% бюллетеней набрал большинство голосов избирателей на президентских выборах — более 26,3 млн голосов 52,59%. Наибольшее число голосов на парламентских выборах набрала возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития. Общенациональное голосование изменило форму государственного правления в стране, превратив Турцию из парламентской в президентскую республику.

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Турцией в сравнении с предыдущим годом вырос на 28% и составил $1,876 млрд, при этом экспорт на уровне $1,146 млрд. За январь-март текущего года товарооборот составил $412,9 млн.

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