Минсельхоз из-за закона о коррупции сдал подаренные антивирусные программы в госфонд
Разработчики подарили антивирусные программы министерству ко Дню столицы.
Фото : Лайфхакер10 июля 2018, 13:07
В Министерстве сельского хозяйства РК решили передать в специальный госфонд подаренные эксклюзивные антивирусные программы, передает Zakon.kz.
Решение в ведомстве приняли на основании закона РК "О борьбе с коррупцией" и "О государственной службе".
"К 20-летию столицы Казахстана один из главных разработчиков антивирусных программ преподнесла руководству Министерства сельского хозяйства подарок - специальную версию флагманского продукта по снижению рисков информационной безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В 2015 году министерство одним из первых среди государственных органов сдали сотовый телефон, подаренный руководству делегацией КНР во время их официальной встречи в государственный фонд. В дальнейшем мобильное устройство было выставлено на торги.
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