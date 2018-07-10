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Джонни Депп снова в центре скандала: его обвинили в избиении

Член съемочной группы Грег Брукс заявил, что актер Джонни Депп дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

Фото : Twit.su10 июля 2018, 13:12

Голливудского актера Джонни Деппа обвинили в избиении одного из участников съемочной группы, сообщает Vesti.ru.

Как сообщает ТАСС, судебный иск против звезды подал Грегг Брукс, который был специалистом по подбору мест для съемок фильма "Город лжи". Ожидается, что картина выйдет в сентябре этого года.

Брукс рассказал, что в апреле 2017 года он допустил некое критическое замечание о сцене, в которой снимались друзья Деппа. После этого актер дважды ударил его в грудную клетку и оскорбил. Как следует из иска, Брукс тогда вынужден был обратиться в полицию. Он добивается от Деппа выплаты компенсации, размер которой не уточняется.

Ранее актера уже обвиняли в рукоприкладстве. Так, весной 2016 года Депп развелся со своей женой Эмбер Херд. Расставание вышло скандальным. На суде экс-супруга заявила, что актер ее бил, кидался мобильным телефоном, употреблял наркотики и за 15 месяцев брака "почти не бывал трезвым".


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