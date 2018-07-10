Аким Атырау поручил разобраться с автомобильными пробками в часы пик

Он дал поручение разработать проект расширения существующих и строительства новых правых поворотов на оживленных перекрестках города.

Алимухаммед Куттумуратулы проинспектировал несколько микрорайонов областного центра и дал подчиненым ряд конкретных поручений по разгрузке оживленных перекрестков, проблеме мусора и строительных отходов в центре города, а также устранению дефектов на фасадах жилых домов и облагораживанию бесхозных участков земли у обочин дорог.

В ходе объезда аким города отметил большую загруженность автомобильных дорог города и дал поручение подчиненным разработать проект расширения существующих и строительства новых правых поворотов на оживленных перекрестках города. Первоочередными были определены пересечения улиц Баймуханова – Бергалиева, Бейбарыс – Амандосова, Бейбарыс – Курмангазы, Тайманова – Бегельдинова, Владимирская – Гумарова.

Стоит отметить, что на некоторых из перечисленных улиц повороты имеются, однако из-за их узкости у автовладельцев возникают проблемы с маневрированием на дорогах.

- Аким области дал поручение максимально разгрузить дороги областного центра от автомобильных пробок в часы пик. Первоочередной задачей стоит разгрузка оживленных, больших перекрестков, до конца текущего года мы должны решить эту проблему, - обратился к подчиненным Алимухаммед Куттумуратулы.

Также нарекания градоначальника вызвало наличие строительного мусора и нелицеприятное состояние заборов частных участков в центре города, фасадов жилых домов и бесхозных участков земли у обочин дорог, на которых в дождливую погоду появляется непроходимая грязь.

- Нам нужно привить культуру поддержания чистоты у населения города. В первую очередь – усилить работу коммунальных служб по очистке города, в последнее время от жителей приходит много нареканий в нашу сторону. Во вторых – научить предпринимателей облагораживать свою прилегающую территорию, устранять на своих участках старые, покосившие заборы, строительный мусор, сорняковую траву. В третьих – облагородить фасады жилых домов и землю у обочин дорог, придать городу красивый, эстетичный вид. Все это мы должны решить до конца текущего года, - дал поручение Алимухаммед Куттумуратулы.

Помимо этого, аким города побывал в сельском округе Геолог, где ознакомился с состоянием аварийных общежитий и поговорил с их жителями.

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