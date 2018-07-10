Алматинцев предупредили о мерах безопасности в связи с проводимой борьбой с саранчой

Дезинсекция будет проводиться в ночное время, а потому жителей города просят закрывать окна домов и соблюдать меры предосторожности при ночных прогулках.

С 12 июля в Алматы стартуют плановые мероприятия по борьбе с нестадными саранчовыми вредителями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы.

Барьерная обработка на площади в 2,5 тысячи гектар охватит границы города в Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Наурызбайском и Турксибском районах.

Дезинсекция проводится с целью защиты зеленых насаждений от вредных организмов и предотвращения миграции насекомых на территорию Алматы.

Также, в ближайшее время запланировано проведение локальной обработки мест наибольшего заселения насекомыми в черте города, на площади 500 га.

Вместе с тем, Управление уведомляет о том, что работы будут проводиться в ночное время: с 23:30 до 05:30, и просит жителей закрывать окна домов и соблюдать меры предосторожности при ночных прогулках.

По всем возникшим вопросам, обращаться в Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы по телефонам: 272-42-88, 272-38-44 и 8-701-701-36-22.

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