Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцев предупредили о мерах безопасности в связи с проводимой борьбой с саранчой

Дезинсекция будет проводиться в ночное время, а потому жителей города просят закрывать окна домов и соблюдать меры предосторожности при ночных прогулках.

Фото : Eurodez10 июля 2018, 13:13

С 12 июля в Алматы стартуют плановые мероприятия по борьбе с нестадными саранчовыми вредителями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы.

Барьерная обработка на площади в 2,5 тысячи гектар охватит границы города в Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Наурызбайском и Турксибском районах.

Дезинсекция проводится с целью защиты зеленых насаждений от вредных организмов и предотвращения миграции насекомых на территорию Алматы.

Также, в ближайшее время запланировано проведение локальной обработки мест наибольшего заселения насекомыми в черте города, на площади 500 га.

Вместе с тем, Управление уведомляет о том, что работы будут проводиться в ночное время: с 23:30 до 05:30, и просит жителей закрывать окна домов и соблюдать меры предосторожности при ночных прогулках.

По всем возникшим вопросам, обращаться в Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы по телефонам: 272-42-88, 272-38-44 и 8-701-701-36-22.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты