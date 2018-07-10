Оскандалившегося директора по персоналу АМТ уволили с работы

Ранее экс-директора по персоналу суд постановил выдворить за пределы Казахстана.

Ранее осужденная за нарушение трудового законодательства РК экс-директор по персоналу Анна Адом была уволена из "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщил советник по связям с общественностью АО "АрселорМиттал Темиртау" Алексей Агуреев, передает Zakon.kz.

"Анна Александровна покинула компанию с формулировкой "по соглашению сторон. К сожалению, остальная информация не подлежит разглашению", - прокомментировал событие Агуреев.

В начале февраля темиртауский городской суд вынес приговор по громкому делу директора по персоналу АО "АрселорМиттал Темиртау" Анны Адом. В итоге ее привлекли к уголовной ответственности за "нарушение трудового законодательства Республики Казахстан". Суд постановил выдворить иностранку за пределы Казахстана, а также назначил ей 80 часов общественных работ.

Адом заявила о решении обжаловать решение суда, однако пока ответных действий не последовало.

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