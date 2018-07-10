Мы готовы к таянию ледников в горах Алматы - Иманкулов

Подразделения круглосуточно мониторят ситуацию на высокогорных озерах Алматы.

В связи высокими температурами и активным таянием ледников сотрудники Казселезащиты пристально следят за уровнем воды в озерах и, при необходимости, осуществляют ее сброс, пишет Спутник.

Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, отметил, что такая работа проводится в преддверии селеопасного сезона ежегодно.

"Особенно в июле – августе, когда активно наполняются моренные озера из-за таяния ледников. Мы к этому периоду готовимся и, заблаговременно, на селеопасные участки в горах Алматы забрасываем наши подразделения Казселезащиты с помощью вертолетов. Туда доставляется специализированная техника, которая обеспечивает прокопку каналов и пропуск воды", - сообщил он.

Такая работа, по словам Иманкулова, позволила за последние два года не допустить случаев селевых выбросов, связанных с моренными озерами.

"В этом году мы так же ведем работы. Подразделения наши в горах находятся сменами, так как там наблюдается кислородное голодание. Меняются в среднем один раз в 15 дней. Поэтому, не нужно ничего бояться, ситуация под нашим полным контролем",- заключил Иманкулов.

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