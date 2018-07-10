В Алматы вышедшую из автобуса пассажирку сбила машина

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Водитель автобуса решил высадить пассажиров в неположенном месте, что стало причиной ДТП, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Наезд произошел по улице Момышулы, не доезжая улицы Жубанова. Со слов очевидцев и водителя авто, автобус 31-го маршрута ехал в южном направлении по улице Момышулы в крайнем левом ряду. Не доезжая улицы Жубанова, автобус остановился на запрещающий сигнал светофора и решил выпустить пассажиров в неположенном месте.

В это время из передней двери автобуса вышла девушка. Водитель "Лады Ларгус", проезжавшей мимо, не успел притормозить и на полном ходу сбил девушку. С различными травмами девушку доставили в ближайшую больницу.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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