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Очевидцы сняли НЛО в небе над Кыргызстаном

В ночь с понедельника на вторник над Кара-Балтой пролетел некий объект.

Фото : Kloop.kg10 июля 2018, 13:53

Очевидцы сняли НЛО в небе над Кыргызстаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Этот объект похож на НЛО. Явно не самолет и вертолет. Без звука пролетел. Минут через пять он пропал в районе Сокулука. Мы в шоке", — написал очевидец.

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Грузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКС

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Сегодня с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс". Девять минут спустя состоялся успешный вывод "МС-09" на траекторию полета к орбитальной станции. "Прогресс МС-09" добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время, баллистикам удалось реализовать сверхкороткую схему сближения и стыковки со станцией.

Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.


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