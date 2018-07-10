Лавров рассказал о развитии казахстанско-российских отношений

И сегодня отношения между Казахстаном и Россией развиваются уверенно и динамично - глава МИД РК.

По случаю 20-летия подписания Декларации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, министры иностранных дел двух стран обменялись поздравительными посланиями и выразили уверенность в продолжении развития многопланового казахстанско-российского сотрудничества в интересах упрочения дружбы двух народов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МИД РК.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что подписание этого важного документа создало условия для укрепления образцовой модели сотрудничества между нашими странами и всестороннего взаимодействия, впервые обозначив союзнический характер отношений Казахстана и России.

«За прошедший период Декларация стала надежной основой механизма стратегического партнерства наших стран. И сегодня отношения между Казахстаном и Россией развиваются уверенно и динамично, а взаимодействие углубляется на всех направлениях», - подчеркнул К. Абдрахманов.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что реализация основополагающих идей Декларации обеспечила поступательное развитие казахстанско-российских отношений, их выход на качественно новый уровень союзничества и стратегического партнерства.

«В нынешней непростой международной обстановке такой подход позволяет нам находить сбалансированные, в максимальной степени учитывающие интересы друг друга решения»,- написал глава МИД России в своем поздравительном послании.

6 июля 1998 года главы двух государств Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин торжественно заявили, что будут беречь узы вечной дружбы Казахстана и России как «гарантию национальной безопасности, политической стабильности, межнационального согласия и процветания обоих государств».

6 июля 2018 года в известном российском издании «Российская газета» вышла статья министра иностранных дел К. Абдрахманова, посвященная 20-летию подписания Декларации. В частности, министр рассказал о ценности Декларации, в которой были сформулированы качественно новые принципы и параметры развития многоплановых и успешных отношений двух стран в новом тысячелетии. Кроме того, К. Абдрахманов поделился мнением о существующих дружественных отношениях Казахстана с Россией, которые по праву можно назвать сегодня успешной моделью стратегического партнерства и союзнических отношений государств на пространстве СНГ.

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