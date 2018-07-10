В Павлодарской области во время прогулки на лодке девочке оторвало кисть руки

Ребенок сейчас находится в областной детской больнице.

В Павлодарской области 15-летняя девочка лишилась кисти руки, передает Baq.kz.

Инцидент произошел в селе Теренкол Качирского района. По словам очевидцев, подросток, сидя в лодке, намотала на руку веревку. Когда лодка поворачивала, подростка вытянуло вдоль реки. В результате, часть руки ребенка от сустава вырвало.

По данным областного отдела здравоохранения, девочка сейчас находится в областной детской больнице и проходит лечение.

"В 21.00 она была доставлена в областную детскую больницу из центральной больницы Качирского района. Ей был поставлен диагноз «экзартикуляция левой руки». Ей оказывают все медицинские услуги и осмотры, - сказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Эльмира Темиргалиева.

Напомним, что это не первое трагическое событие последних дней. В выходные в Баянаульском районе 9-летний мальчик упал с горы и получил открытую травму головного мозга. Сегодня состояние мальчика стабилизировалась. Ребенку был поставлен диагноз открытая травма головного мозга. Его доставили в детскую больницу с травмой черепа в бессознательном состоянии. Но через несколько дней его состояние стабилизировалось. В настоящее время принимаются консервативные меры, - пояснила исполняющая обязанности главного врача областной детской больницы Ирина Оргош.

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