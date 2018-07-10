Мужчина из ревности убил бывшую жену в Азербайджане
Его бывшая жена наладила свою личную жизнь и спокойно жила без него.
Фото : Knews.kg10 июля 2018, 14:47
В Азербайджане мужчина из ревности убил бывшую жену, сообщает 1news.az.
Как сообщили в районном отделе полиции, житель села Гаджигядирли Махир Бейалиев ворвался в отцовский дом своей бывшей жены Самиры Бейалиевой и нанес ей многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась.
После убийства он скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Его предварительные итоги показывают, что причиной кровавой драмы стала ревность М.Бейалиева, вызванная тем, что его бывшая жена наладила свою личную жизнь и спокойно жила без него.
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