Акимат Астаны призывает соблюдать порядок в новых парках и на велодорожках

В связи с популярностью новой инфраструктуры аким Астаны поручил везде, где есть велосипедные дорожки, поставить специальные знаки.

В акимате столицы прошло еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы жизнедеятельности города, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт официальный сайт акимата.

Как отмечается, в этом году в столице построено 9 скверов и бульваров, общая площадь которых 8,7 га. Кроме этого, до конца года будут завершены строительство Линейного парка площадью 14,2 га и Ботанического сада площадью 92 га.

«Таким образом, в 2018 году площадь озелененной территории будет увеличена на 115 га и общая площадь составит 15 537 га. Также ведутся работы по благоустройству дворов во всех районах столицы. На сегодняшний день в Астане более 1,4 тыс. дворовых территорий. Из них в этом году запланировано привести в нормативное состояние около 300 дворов, часть работ завершена», – сказал на совещании А. Исекешев.

Также для создания удобной и комфортной инфраструктуры столичным акиматом разработан и утвержден план развития велосипедного транспорта и инфраструктуры. По поручению акима Астаны в ближайшие несколько лет в городе появится 1717 км линий велодорожек с охватом практически всей территории города.

«До конца года планируется открыть велосипедную дорожку общей протяженностью 34,08 км, которая будет охватывать территорию района Есиль, маршрут начинается с Центрального парка города Астаны и соединяется с существующей велосипедной дорожкой на территории зеленого пояса. Часть из этой площади уже открыта и пользуется большой популярностью у горожан», – отметил А. Исекешев.

В связи с популярностью новой инфраструктуры аким Астаны поручил везде, где есть велосипедные дорожки, поставить специальные знаки.

Во избежание опасных и непредвиденных ситуаций акимат Астаны просит жителей и гостей столицы соблюдать порядок во всех местах досуга и пользоваться новыми дорожками строго по назначению.

Дорожки для велосипедистов красного цвета и обозначены специальными знаками.

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