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В Канаде из-за аномальной жары переполнены морги

Большинство погибших от жары – это пожилые люди старше 60 лет, ежедневно доставляют новых погибших.

Фото : FromUA.NEWS10 июля 2018, 14:57

Монреальский морг стал настолько переполненным после увеличения числа смертей, вызванных экстремальной жарой и влажностью, что коронерам пришлось сотрудничать с частным похоронным бюро, чтобы доставить туда погибших, сообщает СВС News.

"Каждый день поступали более 15 умерших, поэтому понадобилось не слишком много времени, чтобы заполнить морг на 128 мест", – сказал главный коронер Монреаля Жан Брочу
.

По данным СМИ неделя рекордных температур в Монреале привела к гибели 33 людей. Всего по состоянию на пятницу в провинции Квебек от жары погибли 54 человека.

Дэвид Кайзер, представитель офиса общественного здравоохранения Монреаля сказал, что большинство людей, умерших в городе, являются частью уязвимых групп населения. Почти все были старше 60 лет.

"Большая часть смертей является результатом хронических заболеваний, но из-за высоких температур можно сделать вывод, что высокая температура способствовала большому числу смертей", – сказал Кайзер.

Как сообщалось, в течение недели от аномальной жары в Японии погибло минимум три человека, около трех тысяч госпитализированы.


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