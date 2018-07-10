В Костанае военнослужащий протаранил несколько автомобилей

Пострадавших нет.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил четыре автомобиля, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«Водитель, управляя автомашиной «Ауди», в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с автомобилями - Фольксваген», «Мерседес», «Лада» и «Фольксваген». Пострадавших нет. Владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб. В отношении водителя собран административный материал», - сообщили в ДВД.

За рулем автомобиля находился военнослужащий костанайской воинской части 6697. Эту информацию подтвердил заместитель командира воинской части 6697 по воспитательной работе Бауржан Шораев. По его словам, военнослужащий, совершивший ДТП, находится в отпуске. "По выходу из отпуска он будет уволен», - сообщил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!