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В Костанае военнослужащий протаранил несколько автомобилей

Пострадавших нет.

Фото : alau.kz10 июля 2018, 15:08

Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил четыре автомобиля, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«Водитель, управляя автомашиной «Ауди», в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с автомобилями - Фольксваген», «Мерседес», «Лада» и «Фольксваген». Пострадавших нет. Владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб. В отношении водителя собран административный материал», - сообщили в ДВД.

За рулем автомобиля находился военнослужащий костанайской воинской части 6697. Эту информацию подтвердил заместитель командира воинской части 6697 по воспитательной работе Бауржан Шораев. По его словам, военнослужащий, совершивший ДТП, находится в отпуске. "По выходу из отпуска он будет уволен», - сообщил он.


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