В Астане готовятся места для выгула домашних животных

Также в столичном акимате напомнили основные правила содержания и выгула кошек и собак.

По поручению акима Астаны Асета Исекешева до конца недели в городских парках появятся специально отведенные места для выгула домашних животных. На данный момент ведутся соответствующие работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат г. Астаны.

«В течение недели территории будут оборудованы. Есть определенные правила выгула домашних животных. Выгул собак любых пород (исключая пород собак, требующих особой ответственности владельца) допускается на поводке контролируемой длины без намордника в местах, не отмеченных запрещающим знаком. При этом владелец животного обязан иметь при себе намордник, который должен быть незамедлительно надет на собаку при необходимости. В случае, если будут запрещающие знаки, выгул возможен только с намордником», – отмечается в сообщении.

При этом владельцы собак и кошек должны соблюдать следующие требования:

- обеспечить поведение собак и кошек, не причиняющее беспокойства и не представляющее опасности для окружающих, соблюдать требования общественной безопасности;

- не загрязнять дворы, подъезды, лестничные площадки, лифты, детские площадки, дорожки, тротуары, скверы, парки и зоны отдыха. В случае удовлетворения собаки или кошки естественных физиологических нужд в местах выгула, владельцам необходимо незамедлительно устранить их последствия. Для этого владельцу рекомендуется носить с собой средства, необходимые для уборки загрязнений (пакет);

- собаку можно содержать на территории предприятий, организаций, учреждений, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, базах отдыха, на привязи или в закрытой металлической клетке (вольере). При этом собака должна иметь свободный доступ к еде и воде, привязь не должна мешать естественным нуждам животного.

- собаки должны содержаться на территории, исключающей побег животного, нападение или нанесение покусов людей или других животных.

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