Эрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции
Стал известен состав нового правительства Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 июля объявил назначения в Кабинет министров, в частности назначив министром финансов своего зятя Берата Албайрака, сообщает AFP.
Ранее его зять возглавлял Министерство энергетики и природных ресурсов.
Всего в новое правительство вошли 16 министров (на 10 меньше, чем в предыдущем составе).
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Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, бывший советник экс-премьера Бинали Йылдырыма, министром обороны – бывший начальник Генштаба Турции Хулуси Акар. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу.
В соответствии с изменениями в конституцию Турции, в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство теперь будет возглавлять президент.
24 июня в Турции прошли досрочные выборы президента, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал 52,5% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей.
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