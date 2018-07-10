Для культурно-массового отдыха жителей и гостей ВКО в селе Кабанбай, близлежащей Алаколю, строят Дом культуры, а также проводится реконструкция парка прямо на побережье озера.

Глава региона Даниал Ахметов во время рабочей поездки ознакомился с ходом строительства Дома культуры в селе Кабанбай, близ Алаколя, сообщает пресс-служба акима ВКО.

Здесь планируется оборудовать три зала: историко-краеведческий музей, концертный и актовый холлы. Примечательно то, что в фондах нового культурного объекта будет храниться 3 тыс. экспонатов. А сам музей будет оснащен современными технологиями: объемные панорамы, 3D – графика.

Как отметил руководитель управления культуры, архивов и документации Азамат Мухамедчинов, все экспонаты уже подготовлены. Также для того, чтоб каждый турист смог познакомиться с богатой историей нашего края, сделают дорогу и благоустроят близлежащую к Дому культуры территорию. По словам подрядчиков, 1 октября текущего года объект будет сдан в эксплуатацию.

Еще одна зона для отдыха жителей и гостей области - парк «Алаколь». В нескольких шагах от живописного сада пляж. Это тихое уютное место подходит как для семейного отдыха, так и для молодежи. Даниал Ахметов поручил подрядчикам расширить зону парка, а также наполнить территорию разнообразными насаждениями.

Несмотря на то, что купальный сезон на Алаколе был открыт сравнительно недавно, отдыхающие отмечают, насколько преобразилось это полюбившееся всем место.

- Радует, что количество людей, которые сюда приезжают, растет. Здесь также отдыхают зарубежные туристы. Мы хотим, чтоб люди и из других стран приезжали к нам. В этом сезоне и в следующем продолжим благоустройство Алаколя. Скоро завершим строительство и реконструкцию Дома культуры. Таким образом, выйдем на новый туристический уровень. Тысячи туристов будут восхищаться не только сервисом и целебной водой Алаколя, а также получат возможность окунуться в историю региона и Казахстана в целом. В парке посадим больше елей и сосен. Думаю, что через несколько лет мы будем конкурировать с Турецким побережьем, - заключил Даниал Ахметов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!