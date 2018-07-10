В Алматы выставлены на торги разбитые авто полицейских

Торги будут проходить на электронной площадке 11 июля по принципу – на повышение цены.

В Алматы на электронной торговой площадке сайта gosreestr.kz выставлены на торги бывшие автомобили сотрудников полиции, передает Zakon.kz.

Продавцом автомобилей, стоявших на балансе ДВД города, является Управление финансов Алматы.

Так, легковой автомобиль «volkswagen santana vista» 2009 года оценен в 300 371 тенге.

Daewoo Nexia 2011 года выпуска, стартовая цена 250 тысяч 192 тенге.

Потенциальному покупателю этого автомобиля нужно внести гарантийный взнос в размере 37 тысяч 529 тенге для участия в электронных торгах.

Еще один автомобиль марки Daewoo Nexia 2011 года выставлен на торги по цене 250 тысяч 192 тенге.

Еще один лот - автомобиль марки Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска. Стартовая стоимость - 250 тысяч 107 тенге.

Также в качестве лотов выставлены полицейские ГАЗели.

Торги будут проходить на электронной площадке 11 июля по принципу – на повышение цены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!