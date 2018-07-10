Упавший в Западном Казахстане объект оказался частью ракеты

Результаты замеров радиационного фона на месте падения не выявили превышений предельно допустимой концентрации.

Объект, упавший 5 июля в Западно-Казахстанской области, является фрагментом российской ракеты. Об этом репортеру Азаттыка сообщил Нуретден Кутхожин, заместитель акима Казталовского района. Он сослался на российских военных, прибывших в штаб по расследованию инцидента.

По словам Кутхожина, российские представители рассказали, что упавший предмет «был топливным баком ракеты на твёрдом топливе». Другой информации о ракете, как говорит замакима района, военные не предоставили.

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По данным заместителя департамента экологии области Мурата Ермеккалиева, объект является «фрагментом ракеты, запущенной с российского полигона Капустин Яр». Как заявил Ермеккалиев, результаты замеров радиационного фона на месте падения не выявили превышений предельно допустимой концентрации.

Отборы проб воздуха по четырём ингредиентам (оксиды углерода, серы, азота и сероводорода), по словам чиновника, также показали, что превышений нет. В департаменте экологии заявляют, что результаты химического анализа проб почвы будут готовы в течение недели.

Ночью 5 июля в степи между селами Карасу и Жулдыз примерно в 300 километрах от Уральска с неба упал «огненный объект». Первыми о нем сообщили местные жители. Часть земель Казталовского района арендована министерством обороны России. В марте 2014 года рядом с селом Шунай в Бокейординском районе, по официальным сообщениям, упала метеорологическая ракета МН-300, запущенная с российского военно-испытательного полигона Капустин Яр. Позже росийские военные заявили, что в ходе испытания ракеты произошел отказ двигательной установки.

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