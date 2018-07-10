Массовую гибель рыбы в Атырауской области прокомментировали в Минсельхозе РК

По сообщению пресс-секретаря ведомства, причины замора рыб будут уточнены по результатам анализов.

В причинах массовой гибели рыб в Атырауской области разбирается специально созданная оперативная группа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Сакен Дилдахмет, передает Zakon.kz.

«По факту замора рыб в Атырауской области сообщаем следующее. 8 июля 2018 года в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК поступила информация о случае замора рыб у села Тургызба Жылыойского района на берегу без сточной речки Жангылдыкол (сай), питаемой в паводковый период от реки Жем. В этой связи создана оперативная группа в составе сотрудников территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, представителей местных исполнительных органов, водной инспекции, экологии, ветеринарной службы и научной организации. Оперативной группой взяты пробы воды и снулой рыбы для проведения анализов в лабораторных условиях. По результатам анализов будут уточнены причины замора рыб», – написал С. Дилдахмет.

Также он сообщил, что сотрудниками территориальной инспекции совместно с представителями местного исполнительного органа организована работа по сбору и утилизации снулой рыбы. Кроме того, в связи с высокой температурой воды и воздуха в регионе ситуация на водоемах находится на постоянном контроле и прорабатываются мероприятия по предотвращению новых случаев замора рыб.

Напомним, массовую гибель рыбы жители села Тургызба обнаружили в реке Жангылдыкол на береговой территории около 20 гектаров, протекающей в Жылыойском районе. По предварительной версии рыба погибла из-за маловодной весны.

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