Сагинтаев напомнил регионам о достижении показателей по росту экономики

Если сравнивать июнь и май по всем регионам в ряде ключевых сфер имеется снижение.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев напомнил регионам о достижении запланированных показателей по экономическому росту, передает корреспондент Zakon.kz.

«Прежде, чем дать слово регионам, хотел бы ознакомить вас со сведениями статистики. Конечно, мы по итогам полугодия вышли 1,4 %. Но если говорить о сфере промышленности - по сравнению с январем-маем имеется снижение на 5,2%. Среди них есть нефтепереработка, природный газ, металлы, продукты питания, напитки, химическая промышленность, фармацевтика, цветные и черные металлы, электроэнергия и по водоснабжению также имеется снижение. Это в июне по сравнению с маем, то есть в июне по сравнению с маем имеется снижение», - уточнил он.

Как заметил глава Кабмина, при такой картине запланированных показателей по росту экономики достигнуть будет сложно.

«Если мы будем дальше идти в этом направлении, тогда мы не сможем достигнуть запланированных результатов, в том числе по индексу производительности по регионом по сравнению с маем Актюбинская область - 96,6%, Жамбылская - 94,8%, Карагандинская - 98,1%, Кызылорда - 98,5%, Павлодарская - 95,4%, СКО, ВКО - 95,3%, город Алматы 96,3% показывают», - сказал Б. Сагинтаев.

Премьер-министр поручил регионам и ответственным ведомствам «обратить на это особое внимание».

«Мы по январю говорим только по 3 регионам - что это ЗКО, Кызылординская и Туркестанская области. В целом, если сравнивать июнь и май - по всем регионам имеется снижение. Необходимо обратить на это особое внимание», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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