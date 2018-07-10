Аким Карагандинской области попросил регионы вывозить уголь уже сейчас

Для того, чтобы запастись углем на предстоящий отопительный сезон и не образовывать дефицита необходимо уже сейчас организовать его поставки с угледобывающих разрезов.

На заседании правительства РК глава Карагандинского региона Ерлан Кошанов обратился с просьбой к другим регионам вывозить уголь уже сейчас для подготовки к новому отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

«Еще одна проблема - это проблема угля. В этом году на Шубаркульском разрезе достаточно угля, поэтому у меня просьба к коллегам - можно сейчас уже вывозить уголь. Так правильней», - сказал Е. Кошанов.

«Пожалуйста, Канат Алдабергенович, примите к сведению», - обратился премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев к министру энергетики РК Канату Бозумбаеву.

В ответ на это глава МЭ РК заметил, что «начиная с этого месяца, это компетенция другого министерства».

«Теперь это отнесено к вашей компетенции», - сказал тогда Б. Сагинтаев вице-министру по инвестициям и развитию РК Каирбеку Ускенбаеву.

«Исполним», - пообещал тот.

«Деловые министры так поступают. Оставляют себе самое выгодное», - пошутил глава Кабмина.

Ксения Давыдова, Астана

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