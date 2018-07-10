Вышел первый клип Наzимы

По завершению российского вокального конкурса "Песни" на ТНТ Наzима подписала контракт с ведущим российским лейблом "Black Star".

Сегодня состоялась премьера клипа Наzимы с участием рэпера Скруджи, сообщает Zakon.kz.

Клип снят на песню "Real One".

"Это Казахстан, детка!!!! Ловите премьеру клипа!!!

Почти месяц прошел с момента завершения проекта #ПЕСНИНАТНТ, но настоящая работа только предстоит! Весь этот месяц прошел в головокружительном потоке событий: съемки, эфиры, запись в студии, гастроли, собрания в офисе с командой. Во всем этом движе можно легко потеряться, если не видеть результат!

Но он есть! Смотрите мое дебютное видео на наш трек "Real One" вместе c @scroodgee_official! Я на 1000% вложилась в этот клип и считаю что у нас получилась настоящая ????????????", - написала Наzима на свей страничке в instagram.

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По завершению российского вокального конкурса "Песни" на ТНТ Наzима подписала контракт с ведущим российским лейблом "Black Star". На проекте "Песни" Назима Джанибекова стала одной из ярких участниц.

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