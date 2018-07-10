В Жанаозене нашли женщину, которая избивала ребенка палкой

Сотрудники ювенальной полиции собрали материал в отношении матери.

Личности матери и ребенка, запечатленные на видео, которое распространяется в социальных сетях, установлены. Об этом сообщили "Лада" в ДВД Мангистауской области.

Пользователей социальных сетей поразил ролик, на котором женщина бьет малолетнего ребенка. По информации из паблика, в котором размещено видео, инцидент произошел в Актобе, но женщина - жительница Жанаозена.

- В ходе проверки сотрудниками ювенальной полиции совместно с представителями отдела образования Жанаозена установлены личности женщины и ребенка. На основании видеоролика сотрудники ювенальной полиции собрали материал в отношении матери, для передачи его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Жанаозена, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.

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