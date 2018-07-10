Байбек лично проверил, как обновляются дома и дворовые территории Алматы

В ближайшие годы в городе планируется снести порядка 500 ветхих и аварийных домов с возведением на их месте порядка 1,2 млн. квадратных метров нового жилья.

Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда ознакомился с ходом реализации программы по сносу ветхого жилья, благоустройства дворов и обновления ряда проспектов города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г.Алматы.

Так, вдоль улицы Сулейменова выше Жандосова начинается подготовка к сносу домов 50-х годов постройки. Вместо ветхих домов на 8 квартир, АО «НК СПК «Алматы» совместно с частным застройщиком планируется возведение новых жилых домов с централизованной системой коммуникаций. Всего в этом районе планируется снести 44 ветхих строений. Кроме того, уже запланирован снос двухэтажных аварийных домов по проспекту Райымбека на участке 2,7 га.

В целом, в ближайшие годы планируется снести порядка 500 ветхих и аварийных домов с возведением на их месте порядка 1,2 млн. квадратных метров нового жилья.

«Реализация данной программы позволяет решить ряд вопросов. Меняется облик города, создаются рабочие места, привлекаются инвестиции, но самое главное - улучшаются жилищные условия горожан», - отметил Б. Байбек.

В ходе рабочего объезда аким города осмотрел обновленные дворовые территории в Ауэзовском районе, где в текущем году ведется реконструкция 65 дворов. Если в прошлом году в городе было отремонтировано 500 дворов, то в этом обновят еще более 600 дворовых площадок.

В рамках строительства новых дворовых территорий устанавливаются детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы. Производится обустройство асфальтового и резинового покрытий, установка скамеек и урн, новых опор освещения и др.

В ряде дворов в пилотном режиме установлены опоры освещения, работающие от солнечной энергии. В дальнейшем будет рассмотрена возможность их более широкого применения при реконструкции других дворовых территорий.

Аким Алматы также проверил ход работ по реконструкции исторического центра города. На данный момент на участках проспектов Абая, Аблай хана, Назарбаева и площади Абая ведется переустройство инженерных сетей, уклада брусчатки, замена опор освещения, устройство поливочной системы, обновление входных групп и фасадов зданий.

В рамках реконструкции предусмотрено расширение пешеходных зон, посадка зеленых насаждений для создания затененных пространств, реконструкция и строительство фонтанов.

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