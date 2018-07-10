Ильхам Алиев рассказал о своей роли в свержении экс-президента Армении

Азербайджан продолжит изоляцию Армении, пока не будут освобождены все оккупированные азербайджанские земли.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании правительства заявил о своем участии в изгнании с политической арены экс-лидера Армении Сержа Саргсяна, передает minval.az.

“Есть наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна. Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль. Могу только сказать, что политика изоляции, которую мы проводим в отношении Армении, оправдывает себя", - заявил он.

Как отметил Алиев, Азербайджан продолжит изоляцию Армении, пока не будут освобождены все оккупированные азербайджанские земли.

"Армения могла бы участвовать в проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана. Они также, как и другие страны, могли бы воспользоваться нашими возможностями, улучшить свое экономическое положение, получить доходы. Но для этого нужно освободить оккупированные территории", - добавил Алиев.

Глава Азербайджана напомнил, что уже неоднократно говорил о криминальном режиме правления прежних властей Армении.

"Я говорил, что это криминальный режим хунты, это режим, погрязший в коррупции. Я все это говорил с высоких трибун на международных площадках. Экономический потенциал Армении нулевой, их герои - это воры, генералы - воры", - сделал вывод он.

Накануне заявления Алиева стало известно, что брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества, объявлены в розыск.

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