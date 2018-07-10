Аким Астаны посетил арт-объект "Цветочный сад"

В сквере созданы все условия для проведения качественного досуга жителей города.

Аким столицы Асет Исекешев совершил рабочий объезд новых урбанистических объектов, построенных в рамках шаговой доступности для жителей города, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Первым объектом посещения Асета Исекешева стал Цветочный сад. Это одно из уникальных достопримечательностей столицы. Главная особенность сада в том, что он представляет собой пешеходный арт-объект.

Аким Астаны отметил, что в сквере созданы все условия для проведения качественного досуга жителей города. Здесь обустроены спортивная и детская игровые зоны, фотозоны, а также 3 парковочные зоны, завершены работы по замене старой брусчатки на новую в стиле «мозаика».

Кроме того, Асет Исекешев побывал на открытии сквера «Алма» в районе дома по улице Рыскулбекова, 16. Отметим, что участок ранее пустовал, и по многочисленным просьбам жителей, проживающих в этом районе, всего за 3 недели был обустроен сквер площадью 70 соток.

Здесь появилось футбольное поле, детские и спортивные площадки, тренажеры workout, детская игровая развлекательная зона, зона для отдыха, озеленение, установлены малые архитектурные формы. Сегодня в сквере царила праздничная атмосфера: здесь угощали детей яблоками, взрослые принимали участие в утренней гимнастике.

Ко Дню столицы было проведено благоустройство дворовой территории по адресам пр. Абылайхана, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 10. Акиму сообщили, что дворы оборудованы дополнительными парковочными местами, установлены спортивные площадки, зона отдыха с беседками, детские игровые площадки, приборы освещения.

Напомним, на сегодняшний день в Астане более 1,4 тыс. дворовых территорий. Из них в этом году запланировано привести в нормативное состояние около 300 дворов.

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