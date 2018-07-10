В горах Алматы начали опорожнять мореные озера

На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 8-ми наиболее прорыво-опасных озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы.

В Алматы начали превентивные мероприятия по опорожнению мореных озер, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как известно, в окрестностях Алматы расположены 37 мореных озер, 15 из которых определены как прорыво-опасные, 8 из них представляют наибольшую опасность.

"На превентивные мероприятия из Республиканского бюджета выделено 46 млн. тенге. Для откачки воды с мореных озер имеется 5 новых насосов повышенной производительности (400 куб.м/час), приобретенных при поддержке акима города в 2016 году, а также сифонные трубы диаметром 315 мм, с расходом 180 куб.м/час. Они уже установлены на пяти озерах (№ 13 бис, № 3 Каргалы, № 8 пр.Аксай, №9, 10 лев. Аксай. Дополнительно трубы также будут установлены на озерах №10, 11 Улкен Алматы)", - сообщили в ДЧС города.

На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 8-ми наиболее прорыво-опасных озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы. Общий объем водной массы на 8-ми озерах составляет 1,5 млн. куб.м.

Согласно сведениям РГП «Казгидромет», в июле средняя за месяц температура воздуха ожидается плюс 25°С, что выше нормы на 1°С (норма: 24 тепла). Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 45 мм). Имеются скачки температурных фонов. Потому в третьей декаде июля ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха днем - до 39 градусов тепла.

Для проведения наблюдений за состоянием мореных озер к функционирующим на постоянной основе восьми постам дополнительно будут открыты еще 13 сезонных постов.

Посты будут обеспечены семью модульными жилыми домиками, оборудованными необходимыми средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи УКВ-диапазона.

"Для расширения, расчистки и углубления эвакуационных каналов на перемычках мореных озер будут привлекаться мини экскаваторы. Для доставки насосных установок (на плотах), сифонных труб, модульных домиков и мини экскаваторов задействована авиация АО «Казавиаспас» Комитета по ЧС МВД РК. На превентивные работы будут задействованы 120 человек подрядной организации, 15 человек АГЭУ ГУ «Казселезащита» и 8 единиц специальной техники", - сообщили в ДЧС.

При помощью сифонных труб и одного насоса повышенной производительности 25 июня силами АГЭУ ГУ «Казселезащита» начато опорожнение вновь образованного озера №3 в бассейне реки Каргалы. В настоящее время объем воды в озере снизился в три раза - с 30 тыс.куб.м до 9 тыс.куб.м, уровень воды в озере понижен до 3,2 метров. Всего с начала работ с учетом притоков сброшено более 37 тыс. куб.м воды. Следует отметить, что опорожнить озеро полностью мешает присутствие ежедневных притоков. Для проведения наблюдений за состоянием и передачи информации три раза в день на этом озере выставлены два сезонных гидропоста.

В прошлом году работы по опорожнению были проведены на девяти мореных озерах, в результате чего четыре озера опорожнены полностью, а на остальных озерах уровень воды был снижен до безопасного. Всего с озер было сброшено более 7,7 млн.куб.м воды.

С учетом мирового опыта в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» и на базе умного города «Smart-city» ДЧС Алматы внедряет проект цифрового мониторинга селевой опасности.

Так, завершается разработка проектно-сметной документации на организацию и функционирование автоматизированного мониторинга. Всего на эти цели акиматом города выделено 83,3 млн. тенге.

Кроме того, на выделенную сумму 27 млн. тенге разрабатывается карта селевого риска бассейнов рек Киши и Улкен Алматы, где будут использованы геоинформационные системы (ГИС). При разработке данной карты будут определены границы распространения селевых потоков, объекты, подверженные воздействию селей, а также скорректированы границы водоохранных зон и полос.

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