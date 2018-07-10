Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Мангистау мужчина подозревается в убийстве матери

Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Фото : 112.ua10 июля 2018, 17:39

Трагедия произошла некоторое время назад в поселке Бейнеу, сообщается на сайте tumba.kz.

В одном из домов на улице Матжан би был обнаружен труп пожилой женщины. Погибшей оказалась 77-летняя жительница села, хозяйка дома. Эксперты установили, что смерть женщины имеет криминальный характер, а сотрудники угрозыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого – сына погибшей.

Как отмечается в материале, мужчину опросили, тот сознался, что жестоко избил мать в ходе ссоры. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

По данному факту была назначена судебно-медицинская и другие экспертизы, которые помогут в установлении обстоятельств произошедшего. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты