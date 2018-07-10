В Мангистау мужчина подозревается в убийстве матери

Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Трагедия произошла некоторое время назад в поселке Бейнеу, сообщается на сайте tumba.kz.

В одном из домов на улице Матжан би был обнаружен труп пожилой женщины. Погибшей оказалась 77-летняя жительница села, хозяйка дома. Эксперты установили, что смерть женщины имеет криминальный характер, а сотрудники угрозыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого – сына погибшей.

Как отмечается в материале, мужчину опросили, тот сознался, что жестоко избил мать в ходе ссоры. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

По данному факту была назначена судебно-медицинская и другие экспертизы, которые помогут в установлении обстоятельств произошедшего. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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