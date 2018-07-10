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Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс

О том, что она дочь известной телеведущей ей сказала воспитательница.

Фото : politeka.net10 июля 2018, 17:41

Эвелина Бледанс решилась рассказать о трагедии, которая произошла в ее жизни 26 лет назад, после того, как появилась девушка, утверждающая, что она – дочь телеведущей и ее бывшего мужа Юрия Стыцковского, сообщают Vesti.ru.

Бледанс рассказала, что однажды вечером, будучи беременной своим первенцем, она пошла в Ялте гулять в парк. Там на нее напал какой-то мужчина.

Эвелине удалось от него отбиться, но в результате нервного потрясения она попала в роддом. Там ей и мужу сказали, что ребенок родился мертвым. Сама же она ничего не помнила, потому что была в шоке, а младенца даже мертвым им не показали.

Несчастье разобщило супругов: тогда Эвелина считала мужа виноватым в том, что его не было в тот момент рядом. Вместе они попытались забыть этот тяжелый период.

И вот спустя 26 лет в программу "Прямой эфир" позвонила молодая женщина Анна Попова, которая воспитывалась в детдоме. Воспитатель, по ее словам, сказала, что она дочь Эвелины Бледанс.

Девушка признается, что по имеющимся у нее документам ее папа умер, а мама без вести пропавшая.

Сама же она родителей не помнит. Однако несколько лет слова воспитателя не давали ей покоя, и она решилась на то, чтобы выяснить правду.


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