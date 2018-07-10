Закон об адвокатской деятельности и поправки к нему подписал Назарбаев

Закон направлен на реализацию конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечения доступа к получению бесплатной юридической помощи для социально уязвимых слоев населения.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на реализацию конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечения доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе для социально уязвимых слоев населения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и комплексного совершенствования системы адвокатской деятельности и оказания юрпомощи.

Закон определяет структуру, порядок формирования и компетенции органов коллегии адвокатов и управления палаты юридических консультантов. При этом для председателя и членов президиума коллегии адвокатов устанавливается срок полномочий не более четырех лет, а для коллегиального органа управления и исполнительного органа управления палаты юридических консультантов такой срок устанавливается их уставом.

Коллегии адвокатов и палатам юридических консультантов устанавливаются условия приема в их члены, стандарты оказания юрпомощи и запрет оплаты вступительных взносов при принятии в члены.

Документ также предусматривает, что палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, основанная на обязательном членстве организация, созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и контроля за деятельностью своих членов, за соблюдением ими правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не менее 50 юридических консультантов.

Также устанавливается, что юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее высшее образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и оказывающее юрпомощь.

Наряду с этим регламентируется обязанность юридического консультанта быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания юрпомощи в виде представительства интересов.

Законом с 1 января 2020 года вводится в действие институт обязательного страхования деятельности юридического консультанта для возмещения причинения вреда третьим лицам.

Кроме того, глава государства подписал сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».

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