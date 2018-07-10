Сауат Мынбаев: КазМунайГаз готовится выйти на IPO

Выход на IPO подразумевает большой объем подготовительной работы - Мынбаев.

Председатель правления «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев поделился результатами деятельности компании за последние годы. По его словам, убытки по обеспечению внутреннего рынка газом перекрыли доходы от экспорта газа, а кроме того, компании удается получать новые продукты и новые объемы за счет проведенной модернизации двух заводов, передает Zakon.kz.

Убытки от внутреннего рынка, который компания должна обеспечивать газом в первую очередь, составляют 57 миллиардов тенге, при этом поставляется в города и регионы Казахстана около 13,7 миллиардов кубометров газа. После строительства газопроводов КМГ удается обеспечивать весь юг страны собственным газом.

Однако убытки удалось покрыть – с осени прошлого года компании удается экспортировать газ в Китай, что приносит доход. Кроме того, в конце 2016 года было запущено месторождение Кашаган, что на сегодняшний день тоже позитивно отражается на доходах компании.

Еще одной прибыльной инвестицией стало вложение в европейский актив – компанию «Ромпетрол», которая в прошлом году принесла казахстанской Национальной компании 80 миллионов долларов.

Модернизация АНПЗ и ШНПЗ тоже дала свои результаты – заводы выпускают нефтепродукции стандарта К4 и К5, а также увеличился объем переработки.

Но не все так радужно – все эти перемены происходили в нелегкое для нефтяной отрасли Казахстана время – период спада цен на нефтепродукты на мировом рынке. Но и этот негативный момент компания пережила с пользой для себя.

«Если бы этого кризиса не было, его стоило бы придумать, с тем чтобы мы прошли через все эти трудные ступеньки: передача непрофильных активов, избавление от лишних уровней управления, жесткий контроль повышения эффективности. Рост цен, конечно, нам помогает, но это не означает, что это однозначно устойчивая тенденция. Цены в любой момент могут обрести и обратный тренд. Пользуясь периодом низких цен, мы реализовали целый комплекс мер, которые было бы трудно осуществить, если бы цены удерживались на высоком уровне», - говорит Мынбаев.

Например, удалось перейти к новой операционной модели, установить лимиты на инвестиции, регламентировать сроки проектов и анализировать их доходность.

Сейчас компания готовится выйти на IPO.

«Выход на IPO подразумевает большой объем подготовительной работы. Есть свои требования и стандарты, которые мы должны внедрить. Уверен, это будет реализовано в соответствии с лучшей практикой», - сообщил Сауат Мынбаев.

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