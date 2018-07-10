В ВКО состоялась первая пресс-конференция Чемпионата Азии по волейболу

11 июля во Дворце Спорта им. Бориса Александрова состоятся первые матчи Чемпионата Азии среди женских клубных команд.

Сегодня в конференц-зале отеля «Shiny River» состоялась первая официальная пресс-конференция Чемпионата Азии с участием всех тренеров и капитанов команд, которые принимают участие в этом первенстве, сообщает пресс-служба акима ВКО.

Как и положено в подобных событиях, хозяева турнира из волейбольного клуба «Алтай» в лице капитана команды Саны Анаркуловой поприветствовали всех на казахстанской земле, дабы продемонстрировать всем восьми коллективам из других государств наше знаменитое казахстанское гостеприимство.

Все тренеры восьми иностранных команд в своих выступлениях отметили высокий уровень организации быта и тренировочного процесса.

Каждый из наставников очень осторожно оценивал шансы своей команды на победу, и эта тенденция коснулась даже фаворитов клубного чемпионата Азии «НЕК Ред Рокетс» из Японии и «Суприм» из Тайланда. Эти команды выиграли два последних Чемпионата Азии, так что в нынешнем году мы сможем наблюдать противостояние двух непобеждённых чемпионов. Их очная встреча, кстати, состоится, во второй соревновательный день.

- У нас первая игра с командой из Китая, поэтому думаем только о ней, - так дипломатично не решился ответить на вопрос о принципиальности данного дерби тренер «Суприм» Натапон Срисамутнак.

Естественно, большинство вопросов казахстанских журналистов были адресованы главному тренеру «Алтая» Юрию Панченко.

- Перед нами стоят очень высокие задачи, как вы сказали, Усть-Каменогорск добивается права проведения Чемпионата Мира среди клубных команд, а значит, мы должны туда пробиться. Считать варианты мы не хотим, поэтому нужно вклиниться в борьбу между Тайландом и Японией за первое место, - заявил Юрий Петрович.

Капитан «Алтая» Сана Анаркулова высоко оценила условия, при которых команда готовилась к домашнему чемпионату Азии:

- В прошлом году у нас не было сборов, тренировались только в Усть-Каменогорске, ныне же мы провели очень хорошую подготовку с выездом на сбор в Турцию. Удалось усилиться ещё и двумя легионерами, сменилось очень много волейболисток в составе, так что к турниру подходим во всеоружии.

Напомним, что уже 11 июля во Дворце Спорта им. Бориса Александрова состоятся первые матчи Чемпионата Азии среди женских клубных команд. В нём примут участие чемпионы своих стран: «Алтай» (Казахстан), «Суприм» (Тайланд), «НЕК Ред Рокетс» (Япония), «Цзянсу Чжунтянь Стил» (Китай), «СMFC» (Китайский Тайбэй), «Garuda» (Индонезия), «Пайкан» (Иран), «Ланка Лайонс» (Шри-Ланка), «ВиТиВи Бин Дьен Лонг Ан» (Вьетнам). Трёхкратные чемпионки Казахстана стартуют матчем с «Пайканом» в 18:30 предварять который будет красочная церемония открытия турнира.

Стоит отметить, что в прошлом году, благодаря инициативе главы региона Даниала Ахметова в Усть-Каменогорске прошёл Чемпионат Азии среди женских клубных команд. Для проведения грандиозного мероприятия на площадке Дворца спорта им. Б. Александрова и в нескольких залах для тренировок провели полную модернизацию, соответствующую всем требованиям Азиатской конфедерации волейбола.

На первом этапе все команды разделены на три группы, в которых команды сыграют в один круг. Победитель же первенства определится по итогам плей-офф.

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