Эксперт Нацбанка РК рассказал о факторах, повлиявших на ослабление тенге

По его словам, объем краткосрочных нот Национального Банка у нерезидентов снизился с марта по июнь текущего года с 454 до 241 млрд тенге, что и послужило причиной падения тенге.

В Алматы прошла встреча представителей Национального Банка Казахстана с финансовыми экспертами. Директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Казахстана Виталий Тутушкин рассказал о возможности в среднесрочном периоде появление проинфляционного давления из-за ожидаемого повышения уровня инфляции в странах – основных торговых партнерах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

"В июне в результате ужесточения внешних монетарных условий наблюдалось ожидаемое укрепление доллара на мировых рынках и изменение направленности потоков капитала из валют развивающихся рынков, включая тенге, в доллары. В частности, объем краткосрочных нот Национального Банка у нерезидентов снизился с марта по июнь текущего года с 454 до 241 млрд тенге, что стало одним их факторов ослабления тенге", - сказал Тутушкин.

Тутушкин также рассказал, что годовая инфляция находится внутри целевого коридора 2018 года и, по оценкам Национального Банка, ее дальнейшая динамика будет складываться в пределах целевого коридора 2018 и 2019 годов. Однако вероятность реализации инфляционных рисков в кратко- и среднесрочной перспективе, особенно со стороны внешнего сектора и бюджетной политики, ограничивает потенциал смягчения денежно-кредитных условий в текущем году.

Он отметил, что инфляция продолжила нисходящий тренд в соответствии с оценками Национального Банка Казахстана. В первом полугодии 2018 года ее уровень демонстрирует более низкие показатели (2,6%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (3,7%), что обеспечило замедление годовой инфляции в июне до 5,9%.

"Снижение уровня инфляции обусловлено более благоприятным сезонным влиянием тенденций на агропродовольственных рынках и продолжающимся замедлением темпов роста цен внутренних производителей на потребительские товары. Однако, из-за невысокого уровня инфляции в 3 квартале прошлого года, учитываемого при статистических расчетах, ощутимое замедление годовой инфляции до конца текущего года, по оценкам Национального Банка, не ожидается", - прокомментировал Тутушкин.

По словам представителя Нацбанка, инфляционные ожидания населения демонстрируют относительную устойчивость. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в июне осталась на уровне февраля и мая текущего года – 6,0%. Изменения ожиданий в марте (более низкие) и апреле (более высокие) отражали влияние текущих рыночных условий.

"Улучшается восприятие инфляции населением. Доля респондентов опроса, считающих, что "за прошедшие 12 месяцев цены на товары и услуги росли быстрее, чем раньше", сложилась в июне на минимальном уровне за весь период наблюдений и составила 44,2%. Максимальное историческое значение демонстрирует доля респондентов, отметивших более низкий уровень или снижающуюся динамику потребительских цен за истекший год – 22,5%", - сообщил Тутушкин.

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