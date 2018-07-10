Продюсер "Томирис" Анна Чакиртова проходит лечение

Женщину должны выписать через 10 дней.

Продюсер фильма «Томирис» Анна Чакиртова, поисками которой занимались полицейские и волонтеры, сейчас находится на лечении в одной из больниц Алматы. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал ее сын Алан.

Как сообщил молодой человек, Анна Чакиртова несколько дней находилась на даче. За это время она ничего не ела и не пила.

«Мама на даче только спала из-за депрессии. В результате ее организм потерпел обезвоживание. Сейчас она находится в больнице. За ней ухаживают врачи. В лечении медики применяют препараты для улучшения ее состояния. Она уже идет на поправку», - говорит Алан.

По его словам, женщину должны выписать через 10 дней.

Напомним, Анна Чакиртова пропала 2 июля. Женщина нашлась спустя пару дней. Оказалось, что все это время она провела на даче в полубессознательном состоянии.

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