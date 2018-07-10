Комитет по делам молодежи и семьи создадут в Казахстане

Комитет будет создан при Министерстве общественного развития РК.

Комитет по делам молодежи и семьи будет создан при Министерстве общественного развития РК. Об этом журналистам сообщил министр Дархан Калетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Функций остались теми же. Планируем создать проектный офис департамента общественной модернизации. Как раз будет заниматься координацией программы «Рухани жаңғыру». Курирование религиозной сферы остается. Будет также создан Комитет по делам молодежи и семьи. Теперь будем заниматься, появится программа», - сказал Дархан Калетаев после заседания Правительства.

Напомним, ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК, согласно которому Министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в Министерство общественного развития. Позже Дархан Калетаев был назначен министром общественного развития РК.

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